Источник: два человека погибли в результате стрельбы в Чечне
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«Перестрелка произошла рядом с одним из кафе в Ачхой-Мартане с участием сотрудников правоохранительных органов», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
Отмечается, что среди погибших — сотрудник силовых структур региона и гражданский.
В результате инцидента ещё три человека получили ранения.
Причины произошедшего выясняются.
Официального подтверждения данной информации пока нет.