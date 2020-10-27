Источник: два человека погибли в результате стрельбы в Чечне

В Чечне два человека погибли в результате перестрелки с участием сотрудников правоохранительных органов.

«Перестрелка произошла рядом с одним из кафе в Ачхой-Мартане с участием сотрудников правоохранительных органов», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Отмечается, что среди погибших — сотрудник силовых структур региона и гражданский.

В результате инцидента ещё три человека получили ранения.

Причины произошедшего выясняются.

Официального подтверждения данной информации пока нет.