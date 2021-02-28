В Чечне заявляют о спаде заболеваемости коронавирусом

Пресс-служба главы и правительства Чечни по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщает, что в регионе отмечается спад заболеваемости, несмотря на отмену масочного режима.

Об этом говорится на сайте администрации региона.

«Несмотря на отмену обязательного масочного режима, в Чеченской Республике продолжается устойчивый спад количества больных COVID-19... Председатель парламента, руководитель оперштаба Магомед Даудов сообщил, что за текущий месяц в республике госпитализированы 477 человек и выписаны 544, что свидетельствует о снижении числа заболевших», — отмечается в заявлении.

Власти региона подчёркивают, что в настоящий момент в Чечне развёрнуто 215 койко-мест в больницах, госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию 120 человек, 44% коек свободно.

10 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе отменяется обязательное ношение масок в общественных местах.