Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области

Алексей Навальный доставлен в исправительную колонию во Владимирской области. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«Алексей Навальный прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области для дальнейшего отбывания наказания», — приводит сообщение ОНК РИА Новости.

Как отметил Мельников, осуждённый перед распределением в отряд колонии должен пройти карантин.

«Ему потребуется сдать необходимые анализы и пройти врачей, в дальнейшем он будет распределён в отряд», — сказал он.

2 февраля Симоновский райсуд Москвы удовлетворил представление ФСИН и постановил из-за многочисленных нарушений заменить Алексею Навальному 3,5 года условного срока по делу Yves Rocher на 3,5 года колонии общего режима.

С учётом времени, проведённого под домашним арестом, срок заключения составил два года и восемь месяцев. 20 февраля он был сокращён примерно до 2,5 года.

Как отмечал директор ФСИН России Александр Калашников, «Навальный, если пожелает, будет привлечён к какой-то производственной деятельности».