На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод

На Спорышевском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) произошёл прорыв трубопровода, вылилась обводнённая скважинная жидкость, сообщили в компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

«На внутрипромысловом трубопроводе Спорышевского месторождения произошёл выход обводнённой скважинной жидкости с содержанием воды свыше 95%», — цитирует представителя компании ТАСС.

В настоящее время идут работы по замене повреждённого фрагмента, которые планируется завершить до конца дня.

Оповещение об инциденте направлено соответствующим органам, пострадавших в результате прорыва трубопровода нет.

На месте разлива отсутствуют земли лесного фонда и водные объекты.

По данным источника в экстренных службах региона, произошёл разлив на 500 кв. м.

В конце августа на предприятии ЛУКОЙЛа в Коми при демонтаже выведенного из эксплуатации участка трубы произошла утечка около 7 т нефти.