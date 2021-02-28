На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод
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«На внутрипромысловом трубопроводе Спорышевского месторождения произошёл выход обводнённой скважинной жидкости с содержанием воды свыше 95%», — цитирует представителя компании ТАСС.
В настоящее время идут работы по замене повреждённого фрагмента, которые планируется завершить до конца дня.
Оповещение об инциденте направлено соответствующим органам, пострадавших в результате прорыва трубопровода нет.
На месте разлива отсутствуют земли лесного фонда и водные объекты.
По данным источника в экстренных службах региона, произошёл разлив на 500 кв. м.
В конце августа на предприятии ЛУКОЙЛа в Коми при демонтаже выведенного из эксплуатации участка трубы произошла утечка около 7 т нефти.