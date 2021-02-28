На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод

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На Спорышевском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) произошёл прорыв трубопровода, вылилась обводнённая скважинная жидкость, сообщили в компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».
На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«На внутрипромысловом трубопроводе Спорышевского месторождения произошёл выход обводнённой скважинной жидкости с содержанием воды свыше 95%», — цитирует представителя компании ТАСС.

В настоящее время идут работы по замене повреждённого фрагмента, которые планируется завершить до конца дня.

Оповещение об инциденте направлено соответствующим органам, пострадавших в результате прорыва трубопровода нет.

На месте разлива отсутствуют земли лесного фонда и водные объекты.

По данным источника в экстренных службах региона, произошёл разлив на 500 кв. м.

В конце августа на предприятии ЛУКОЙЛа в Коми при демонтаже выведенного из эксплуатации участка трубы произошла утечка около 7 т нефти.

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