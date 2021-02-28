В Приамурье восстановили график движения поездов после схода вагонов

В Амурской области восстановили график движения поездов после схода с рельсов десяти вагонов с углём на перегоне Большая Омутная — Сгибеево Забайкальской железной дороги.

«28 февраля 2021 года в 10:40 мск завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда на перегоне Большая Омутная — Сгибеево Забайкальской железной дороги. Движение по перегону осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении Забайкальской железной дороги.

В результате инцидента были задержаны четыре пассажирских поезда сообщением Владивосток — Москва и Москва — Владивосток, а также отменены два пригородных поезда.

Ранее сообщалось, что на территории Сковородинского района на перегоне Большая Омутная — Сгибеево Забайкальской железной дороги с рельсов сошли десять вагонов грузового поезда с углём, семь из которых опрокинулись.