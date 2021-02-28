В Дагестане возбудили дело по факту нападения на сотрудников полиции
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в пресс-релизе.
По данным следствия, 27 февраля 25-летний житель Махачкалы около ресторана «Столичный» произвёл прицельную стрельбу из травматического пистолета в сторону сотрудников полиции МВД республики, охранявших общественный порядок.
Один полицейский получил пулевое ранение левого плеча.
Нападавший был ранен ответной стрельбой и доставлен в больницу, где впоследствии скончался.
Ранее в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по факту нападения водителя и пассажира автомобиля на сотрудника ОМВД и росгвардейца.