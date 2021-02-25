В Карачаево-Черкесии возбудили дело о нападении на правоохранителей

В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по факту нападения водителя и пассажира автомобиля на сотрудника ОМВД и росгвардейца, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК России («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл поздно вечером 24 февраля в селе Учкекен Малокарачаевского района республики.

Внимание правоохранительных органов привлёк автомобиль на обочине, в связи с чем они подошли для проверки документов.

В ходе пресечения правонарушения водитель нанёс ножевое ранение полицейскому, а пассажир выстрелил в сотрудника Росгвардии из охотничьего ружья, после чего нападавшие скрылись.