В Карачаево-Черкесии напали на сотрудников полиции и Росгвардии

В Карачаево-Черкесии водитель и пассажир автомобиля совершили нападение на двух сотрудников правоохранительных органов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Отмечается, что внимание правоохранительных органов привлёк автомобиль на обочине, в связи с чем они подошли для проверки документов.

«В салоне автомобиля находились два человека, которые на законное требование сотрудников ответили грубой нецензурной бранью. В ходе пресечения правонарушения водитель автомашины нанёс ножевое ранение полицейскому, а пассажир автомашины из охотничьего ружья произвёл выстрел в сотрудника Росгвардии», — заявили в МВД.

После нападения злоумышленники скрылись. Личности подозреваемых установлены, принимаются меры к их задержанию.

Полицейского отпустили домой после оказания медпомощи, росгвардейца госпитализировали.

В январе в Санкт-Петербурге был задержан напавший на сотрудников ДПС мужчина.