В Якутии при пожаре в жилом доме погиб один человек
«28 февраля около 03:00 (суббота 19:00 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре», — сообщили в МЧС.
Отмечается, что во время тушения спасатели обнаружили тело погибшего, личность устанавливается.
«Также с места пожара в приемный покой городской больницы были доставлены два человека, получивших травмы», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате возгорания в одном из кафе в Ташкенте в ночь на 27 февраля.