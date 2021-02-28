В Якутии при пожаре в жилом доме погиб один человек

В двухэтажном жилом многоквартирном доме в поселке Айхал в Якутии произошёл пожар. Один человек погиб, два пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление МЧС России по региону.