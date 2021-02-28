В Якутии при пожаре в жилом доме погиб один человек

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В двухэтажном жилом многоквартирном доме в поселке Айхал в Якутии произошёл пожар. Один человек погиб, два пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление МЧС России по региону.

«28 февраля около 03:00 (суббота 19:00 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что во время тушения спасатели обнаружили тело погибшего, личность устанавливается.

«Также с места пожара в приемный покой городской больницы были доставлены два человека, получивших травмы», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате возгорания в одном из кафе в Ташкенте в ночь на 27 февраля.

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