В Новгородской области погибли два человека при пожаре в доме

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В Новгородской области при пожаре в доме погибли два человека. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.Отм

Отмечается, что «в 17.17 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в 2-х квартирном жилом доме (половина нежилая) в Хвойнинском районе, н.п. Кабожа, ул. Сосновая д. 39». 

«На место незамедлительно выехали пожарные ПЧ - 39 и ПЧ - 41. На момент прибытия горела кровля по всей площади. В 17:39 - обнаружен погибший, в 18:04 обнаружен второй погибший (личности устанавливаются). В 18.35 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате возгорания в одном из кафе в Ташкенте в ночь на 27 февраля.

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