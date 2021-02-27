Три человека отравились угарным газом в Самарской области

Три человека умерли от отравления угарным газом в селе Самарской области.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Обнаружены тела трёх человек без признаков жизни: мужчины 1961 года рождения и двух женщин 1963 года рождения. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом в результате нарушения правил пользования газовыми отопительными приборами», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по данному факту начата доследственная проверка.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх мужчин от отравления угарным газом в частном доме в Ковылкинском районе Мордовии.