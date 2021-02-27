В Ижевске шестеро пострадали при столкновении автобуса со столбом

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В Ижевске шестеро пассажиров пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса со столбом, сообщили в пресс-службе ГИБДД России.
В Ижевске шестеро пострадали при столкновении автобуса со столбом
  • РИА Новости

«В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение», — приводит сообщение Интерфакс.

Автобус НефАЗ, следовавший по городскому маршруту №22, врезался в столб на перекрёстке Удмуртской и Буммашевской улиц в Ижевске около 07:00 27 февраля.

В салоне находились 30 пассажиров. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В ноябре водитель и три пассажира пострадали после того, как автобус врезался в столб на мосту через Енисей в Красноярске. 

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