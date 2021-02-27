В Ижевске шестеро пострадали при столкновении автобуса со столбом
- РИА Новости
«В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение», — приводит сообщение Интерфакс.
Автобус НефАЗ, следовавший по городскому маршруту №22, врезался в столб на перекрёстке Удмуртской и Буммашевской улиц в Ижевске около 07:00 27 февраля.
В салоне находились 30 пассажиров. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
В ноябре водитель и три пассажира пострадали после того, как автобус врезался в столб на мосту через Енисей в Красноярске.