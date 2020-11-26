В Красноярске автобус врезался в столб на мосту через Енисей

На мосту через Енисей в Красноярске автобус врезался в столб, водитель и три пассажира пострадали.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого главка ГИБДД.

В ведомстве заявили, что, согласно предварительной информации, «водитель автобуса ЛиАЗ двигался со стороны остановки на острове Татышева в сторону улицы Партизана Железняка по Октябрьскому мосту. Водитель Toyota не предоставил преимущество, водитель автобуса допустил наезд на столб».

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.