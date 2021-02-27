Путин заявил об уникальных возможностях российских вооружённых сил
- РИА Новости
«Сегодня мы можем с полным основанием сказать, что у России, у наших вооружённых сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности», — сказал глава государства.
Он отметил, что у ВС есть «закалённые, испытанные бойцы», которые готовы «действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и её безопасности».
По его словам, военнослужащие неоднократно доказывали это, «когда побеждали «не числом, а умением», наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан».
Ранее Путин в поздравлении с Днём защитника Отечества отметил, что армия и флот страны готовы отвечать на сложные вызовы, действуя эффективно и решительно.