Путин заявил об уникальных возможностях российских вооружённых сил

Российские вооружённые силы обладают уникальными возможностями для решения задач особой важности и сложности, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днём сил специальных операций.

«Сегодня мы можем с полным основанием сказать, что у России, у наших вооружённых сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности», — сказал глава государства.

Он отметил, что у ВС есть «закалённые, испытанные бойцы», которые готовы «действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и её безопасности».

По его словам, военнослужащие неоднократно доказывали это, «когда побеждали «не числом, а умением», наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан».

Ранее Путин в поздравлении с Днём защитника Отечества отметил, что армия и флот страны готовы отвечать на сложные вызовы, действуя эффективно и решительно.