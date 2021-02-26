Адыгея получит дополнительные средства на строительство и ремонт дорог

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Правительство России выделило Адыгее дополнительные 3,47 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в 2021—2022 годах.
Адыгея получит дополнительные средства на строительство и ремонт дорог
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру».

На транспортную развязку Энем — Новобжегокай республика получит ещё 1,1 млрд рублей.

На вторую и третью очереди обхода Майкопа направлены дополнительные 600 млн рублей на 2021 год и 1,6 млрд — на 2022-й.

Регион также получит 165,5 млн рублей на приведение в порядок автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и городской улично-дорожной сети.

Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Казани рассказали о планах по строительству и ремонту дорог.

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