Адыгея получит дополнительные средства на строительство и ремонт дорог

Правительство России выделило Адыгее дополнительные 3,47 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в 2021—2022 годах.

Об этом сообщают «Юга.ру».

На транспортную развязку Энем — Новобжегокай республика получит ещё 1,1 млрд рублей.

На вторую и третью очереди обхода Майкопа направлены дополнительные 600 млн рублей на 2021 год и 1,6 млрд — на 2022-й.

Регион также получит 165,5 млн рублей на приведение в порядок автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и городской улично-дорожной сети.

Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Казани рассказали о планах по строительству и ремонту дорог.