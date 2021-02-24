Власти Казани рассказали о планах по строительству и ремонту дорог

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Мэр Казани Ильсур Метшин во время сессии Казанской городской думы сообщил, что на дорожный ремонт и благоустройство дворов в городе выделили 14,3 млрд рублей. При этом 83% дорог уже отремонтировано.
Власти Казани рассказали о планах по строительству и ремонту дорог
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

На 2021 год в бюджете запланировано более 10 млрд рублей на ремонт дорог.

Сообщается, что работа на БКК, на дороге-дублёре Горьковского шоссе, будет продолжена. Начнётся строительство Вознесенского тракта, будет построена двухуровневая петля на въезде с Оренбургского тракта. Также будет проведён капремонт 12 дорог и 78 внутриквартальных проездов, 22 поселковых дорог, трёх подъездных дорог к садовым товариществам.

Как ранее передавал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о планах развития дорожной инфраструктуры.

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