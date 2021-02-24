Власти Казани рассказали о планах по строительству и ремонту дорог
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
На 2021 год в бюджете запланировано более 10 млрд рублей на ремонт дорог.
Сообщается, что работа на БКК, на дороге-дублёре Горьковского шоссе, будет продолжена. Начнётся строительство Вознесенского тракта, будет построена двухуровневая петля на въезде с Оренбургского тракта. Также будет проведён капремонт 12 дорог и 78 внутриквартальных проездов, 22 поселковых дорог, трёх подъездных дорог к садовым товариществам.
Как ранее передавал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о планах развития дорожной инфраструктуры.