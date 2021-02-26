В Подмосковье планируют создать 48 тысяч рабочих мест в 2021 году

Короткая ссылка
В Московской области планируют создать 48 тыс. рабочих мест в 2021 году.
В Подмосковье планируют создать 48 тысяч рабочих мест в 2021 году
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства жилполитики.

В Подмосковье в течение нескольких лет работает центр содействия строительству при правительстве региона. За время его существования создано более 230 тыс. рабочих мест.

На 2021 год запланирован ввод в эксплуатацию около 4 млн кв. м коммерческой недвижимости, благодаря чему появятся новые вакансии.

Ранее кандидат экономических наук Денис Каминский в беседе с ФАН оценил влияние пандемии на рынок труда в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить