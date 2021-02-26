В Подмосковье планируют создать 48 тысяч рабочих мест в 2021 году

В Московской области планируют создать 48 тыс. рабочих мест в 2021 году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства жилполитики.

В Подмосковье в течение нескольких лет работает центр содействия строительству при правительстве региона. За время его существования создано более 230 тыс. рабочих мест.

На 2021 год запланирован ввод в эксплуатацию около 4 млн кв. м коммерческой недвижимости, благодаря чему появятся новые вакансии.

Ранее кандидат экономических наук Денис Каминский в беседе с ФАН оценил влияние пандемии на рынок труда в России.