В Москве открыли второй флагманский центр «Моя работа» для самозанятых и ИП
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Об этом сообщают «Дни.ру».
Центр находится на Шаболовке. С сентября 2020 года он работал в тестовом режиме.
С 2019 года в офисах «Мои документы» создано 56 отделов трудоустройства, открылись два флагманских центра.
«Для соискателя реализуется активная стратегия — поиск работы, повышение квалификации, помощь в открытии собственного дела и регистрации самозанятости, обучение и повышение необходимых навыков», — заявила заммэра Анастасия Ракова.
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