В Москве открыли второй флагманский центр «Моя работа» для самозанятых и ИП

В Москве открыли второй флагманский центр занятости «Моя работа» для самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Центр находится на Шаболовке. С сентября 2020 года он работал в тестовом режиме.

С 2019 года в офисах «Мои документы» создано 56 отделов трудоустройства, открылись два флагманских центра.

«Для соискателя реализуется активная стратегия — поиск работы, повышение квалификации, помощь в открытии собственного дела и регистрации самозанятости, обучение и повышение необходимых навыков», — заявила заммэра Анастасия Ракова.

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