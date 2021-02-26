В Москве открыли второй флагманский центр «Моя работа» для самозанятых и ИП

Короткая ссылка
В Москве открыли второй флагманский центр занятости «Моя работа» для самозанятых и индивидуальных предпринимателей.
В Москве открыли второй флагманский центр «Моя работа» для самозанятых и ИП
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Дни.ру».

Центр находится на Шаболовке. С сентября 2020 года он работал в тестовом режиме.

С 2019 года в офисах «Мои документы» создано 56 отделов трудоустройства, открылись два флагманских центра.

«Для соискателя реализуется активная стратегия — поиск работы, повышение квалификации, помощь в открытии собственного дела и регистрации самозанятости, обучение и повышение необходимых навыков», — заявила заммэра Анастасия Ракова.

Ранее кандидат экономических наук Денис Каминский в беседе с ФАН оценил влияние пандемии на рынок труда в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить