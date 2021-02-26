В Удмуртии план по промышленному экспорту перевыполнили на 80%

Итоги регионального проекта «Промышленный экспорт» за 2020 год подвели в Удмуртии.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«По предварительным подсчётам, объём экспорта конкурентоспособной промышленной продукции составил $416 млн. План регионального проекта «Промышленный экспорт» перевыполнен на 80%», — заявил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов.

По словам первого вице-премьера, $100 млн составил объём экспорта продукции машиностроения. В среднем на 60% перевыполнили план по химической отрасли, лесопромышленному комплексу, лёгкой промышленности и металлургии.

Из федерального бюджета в качестве поддержки было выделено 24,6 млн рублей.

Как ранее сообщал телеканал «360», подмосковный Центр поддержки экспорта оказался на первом месте в рейтинге эффективности за 2020 год.