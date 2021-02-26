В Национальном жилищном конгрессе прокомментировали ситуацию с платой за содержание жилья
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Об этом сообщает газета «Известия».
«Анализ показал, что чем меньше проживает населения в городе, тем меньше и реже увеличивается плата за жилое помещение, также следует отметить, что в городах до 200 тыс. населения увеличение платы за жилое помещение за пять лет отстаёт минимум на 5%, что напрямую отражается на показателях деятельности управляющих компаний», — сказали в ассоциации.
В городах с населением более 500 тыс., но менее 1 млн человек средний показатель роста размера платы за содержание жилого помещения достиг 22,33%.
В городах с населением более 200 тыс., но менее 500 тыс. этот показатель зафиксирован на отметке 21,74%.
Больше всего тарифы выросли в Челябинской области (37,2%), Татарстане (28,75%), Мурманской области (28,1%), Башкирии (27,08%), Самарской области (23,83%) и Крыму (20,12%).
Ранее зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко прокомментировала ситуацию с управляющими компаниями.