В Национальном жилищном конгрессе прокомментировали ситуацию с платой за содержание жилья

В ассоциации управляющих компаний НП «Национальный жилищный конгресс» заявили, что в городах с населением более 1 млн человек плата за управление, содержание и текущий ремонт жилых домов за пять лет выросла на 22,43%.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Анализ показал, что чем меньше проживает населения в городе, тем меньше и реже увеличивается плата за жилое помещение, также следует отметить, что в городах до 200 тыс. населения увеличение платы за жилое помещение за пять лет отстаёт минимум на 5%, что напрямую отражается на показателях деятельности управляющих компаний», — сказали в ассоциации.

В городах с населением более 500 тыс., но менее 1 млн человек средний показатель роста размера платы за содержание жилого помещения достиг 22,33%.

В городах с населением более 200 тыс., но менее 500 тыс. этот показатель зафиксирован на отметке 21,74%.

Больше всего тарифы выросли в Челябинской области (37,2%), Татарстане (28,75%), Мурманской области (28,1%), Башкирии (27,08%), Самарской области (23,83%) и Крыму (20,12%).

Ранее зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко прокомментировала ситуацию с управляющими компаниями.