В Госдуме прокомментировали ситуацию с управляющими компаниями

Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко прокомментировала ситуацию с управляющими компаниями.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В своём письме министру строительства Иреку Файзуллину депутат отметила, что Жилищный кодекс позволяет собственникам помещений в любое время проводить общие собрания для выбора управляющей организации. Другая норма устанавливает, что договор с компанией подписывается на срок не менее чем один год, но не более чем на пять лет.

«Однако сложившаяся судебная практика исходит из того, что смена управляющей организации может быть осуществлена собственниками помещений в многоквартирном доме в любое время и не только в случае подтверждения нарушений со стороны управляющей организации», — заявила Костенко.

По её словам, указанное положение не учитывает специфику договора управления, цена которого, а также список и периодичность работ устанавливаются на срок не менее года.

Как считает депутат, такой пробел позволяет недобросовестным УК вести конкурентную борьбу за счёт собственников помещений в многоквартирном доме, что приводит к нарушению прав и законных интересов граждан при содержании общего имущества, предоставлении коммунальных услуг и начислении платы за жилое помещение.

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