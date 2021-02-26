В Оренбургской области оценили ситуацию с коронавирусом

В Оренбургской области продолжается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные федерального оперштаба.

В регионе зарегистрировано 80 случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки.

В среду, 24 февраля, в регионе было зарегистрировано 99 случаев заболевания, 25 февраля — 95. Такие показатели были в области осенью прошлого года.

В регионе продолжается вакцинация от COVID-19. На сегодняшний день прививки сделали более 50 тыс. жителей региона.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.