Архитектор прокомментировал идею установки памятника на Лубянке

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RT
Заслуженный архитектор России, член-корреспондент Академии художеств Михаил Леонов прокомментировал RT ситуацию с выбором памятника для установки на Лубянской площади в Москве.
Архитектор прокомментировал идею установки памятника на Лубянке
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«Я бы там поставил, конечно, Александра Невского. Хотя памятник Дзержинскому очень хорошо вписывался и был сделан на уровне художественного произведения высокого класса. Я думаю, что если будет стоять Дзержинский, мне кажется, опять будут разговоры и ненужные дебаты. А Александр Невский, который был одним из крупных деятелей Руси, не вызовет никаких кривотолков», — рассказал Леонов.

25 февраля в Москве началось голосование по выбору памятника, который будет установлен на Лубянской площади в центре города. 

Жителям города предложено выбрать, кому будет установлен памятник: князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому.

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