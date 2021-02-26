Более тысячи военнослужащих ВВО вышли на учения на Курилах

Более тысячи военнослужащих Восточного военного округа вышли на учения на Курильских островах.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

На учебных манёврах военные совершили марш-бросок к полигонам Горячие Ключи и Лагунное. Командиры отработали навыки управления подразделениями при организации обороны.

В учениях приняли участие свыше тысячи человек и 300 единиц военной и специальной техники. Также были задействованы силы Тихоокеанского флота, авиация и средства ПВО.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лётчики Центрального военного округа провели учения в Курганской области. Они отработали нанесение ударов парами и в звене по замаскированным объектам условного противника.