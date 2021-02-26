Более тысячи военнослужащих ВВО вышли на учения на Курилах

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Более тысячи военнослужащих Восточного военного округа вышли на учения на Курильских островах.
Более тысячи военнослужащих ВВО вышли на учения на Курилах
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

На учебных манёврах военные совершили марш-бросок к полигонам Горячие Ключи и Лагунное. Командиры отработали навыки управления подразделениями при организации обороны.

В учениях приняли участие свыше тысячи человек и 300 единиц военной и специальной техники. Также были задействованы силы Тихоокеанского флота, авиация и средства ПВО.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лётчики Центрального военного округа провели учения в Курганской области. Они отработали нанесение ударов парами и в звене по замаскированным объектам условного противника.

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