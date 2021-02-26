Amnesty International объяснила свою позицию по статусу Навального

Правозащитная организация Amnesty International объяснила своё решение отказаться от термина «узник совести» в отношении Алексея Навального.

«Заявления о том, что решение Amnesty по поводу Алексея Навального было ответом на давление извне, не соответствуют действительности и не учитывают нашу давно проводимую и чётко определённую внутреннюю политику», — говорится в заявлении на сайте организации.

В Amnesty International напомнили, что назвали Навального узником совести после его ареста, который они по-прежнему считают незаконным.

Тем не менее внутри движения затем были высказаны сомнения относительно применимости данного определения к Навальному с учётом его заявлений в прошлом, которые «могли быть расценены как пропаганда ненависти, подстрекательство к дискриминации, насилию или вражде».

«Amnesty решила пересмотреть это дело и провела тщательный анализ доказательной базы... Мы пришли к заключению, что ошиблись в своём первоначальном определении», — отметили в организации.

Там добавили, что прошлые высказывания Навального «идут вразрез» с определением «узник совести», которое больше не будет использоваться в его отношении.

Ранее стало известно, что Amnesty International перестала считать Навального узником совести.