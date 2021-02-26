В Москве почти 600 тысяч человек привились от коронавируса

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В пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы заявили, что в столице почти 600 тыс. человек сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Москве почти 600 тысяч человек привились от коронавируса
  • Reuters

«Набирает обороты массовая вакцинация населения от COVID-19. Всего в городе привито уже почти 600 тысяч москвичей», — цитирует сообщение департамента ТАСС.

В ведомстве также добавили, что в столице в настоящий момент достаточно коек для лечения больных с коронавирусом, а больницы и резервные госпитали в полном объёме обеспечены все необходимым.

Ранее сообщалось, что более 250 тыс. человек привились от коронавируса в Подмосковье.

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