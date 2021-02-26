В Москве почти 600 тысяч человек привились от коронавируса
- Reuters
«Набирает обороты массовая вакцинация населения от COVID-19. Всего в городе привито уже почти 600 тысяч москвичей», — цитирует сообщение департамента ТАСС.
В ведомстве также добавили, что в столице в настоящий момент достаточно коек для лечения больных с коронавирусом, а больницы и резервные госпитали в полном объёме обеспечены все необходимым.
Ранее сообщалось, что более 250 тыс. человек привились от коронавируса в Подмосковье.