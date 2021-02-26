Более 250 тысяч человек привились от коронавируса в Подмосковье

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Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области заявила, что число привившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 250 тыс.
Более 250 тысяч человек привились от коронавируса в Подмосковье
  • Reuters

«В Московской области прививку от новой коронавирусной инфекции сделали более 250 тыс. человек. Вакцинация проводится бесплатно современным и безопасным препаратом «Спутник V», — говорится в сообщении.

Сделать прививку могут люди старше 18 лет, не имеющие противопоказаний, пришедшие на пункт вакцинации с паспортом и полисом ОМС.

Ранее в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа открыли пункты вакцинации от коронавируса для кочующих оленеводов.

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