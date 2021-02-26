На Ямале начали прививать от коронавируса кочующих оленеводов

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В тундре Ямало-Ненецкого автономного округа открыли пункты вакцинации от коронавируса для кочующих оленеводов.
На Ямале начали прививать от коронавируса кочующих оленеводов
  • AFP

Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«Пункты вакцинации развернули для тундровиков, каслающих (кочующих с оленями. — RT) вблизи дороги Салехард — Надым. Так, ямальцы, ведущие кочевой образ жизни, могут привиться от коронавирусной инфекции, не уезжая далеко от места стоянки. Для удобства коренных жителей медики разворачивают передвижные прививочные пункты», — говорится в заявлении.

Уточняется, что оленеводов заранее оповестили о возможности привиться от коронавирусной инфекции. В первый же день прививочный пункт посетили более 100 человек.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.

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