В Улан-Удэ арестован сбивший двоих подростков водитель

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ арестовал на два месяца водителя Lexus, которого обвиняют в совершении 23 февраля смертельного наезда на двух подростков.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте суда.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании гражданину Ц., обвиняемому по ч. 1 ст. 166, п. а, б ч. 6 ст. 264 УК России, меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, а именно до 23 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.

ДТП произошло в Улан-Удэ. Водитель наехал на 16-летних юношу и девушку рядом с пешеходным переходом, а затем скрылся с места происшествия.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Санкт-Петербурге провели проверку по факту наезда иномарки на женщину с двумя детьми.