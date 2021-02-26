В Улан-Удэ арестован сбивший двоих подростков водитель

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Железнодорожный районный суд Улан-Удэ арестовал на два месяца водителя Lexus, которого обвиняют в совершении 23 февраля смертельного наезда на двух подростков.
В Улан-Удэ арестован сбивший двоих подростков водитель
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте суда.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании гражданину Ц., обвиняемому по ч. 1 ст. 166, п. а, б ч. 6 ст. 264 УК России, меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, а именно до 23 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.

ДТП произошло в Улан-Удэ. Водитель наехал на 16-летних юношу и девушку рядом с пешеходным переходом, а затем скрылся с места происшествия.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Санкт-Петербурге провели проверку по факту наезда иномарки на женщину с двумя детьми.

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