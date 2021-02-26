В Новосибирской области дело об убийстве учительницы подростком направлено в суд

В Новосибирской области завершено расследование дела об убийстве сельской учительницы. Об этом пишет пресс-служба управления Следственного комитета России по региону в пятницу, 26 февраля.

В совершении преступления обвиняется восьмиклассник, сообщают «Известия».

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Мошковского района Новосибирской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК («Разбой с предметами, используемыми в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью») и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК («Убийство, сопряжённое с разбоем»)», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что следователи установили личность мужчины, причастного к убийству учительницы математики в Воронеже, он объявлен в розыск.