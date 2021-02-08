Установлена личность причастного к убийству учительницы в Воронеже
- РИА Новости
«Совокупность полученных данных позволила установить лицо, причастное к совершению указанных преступлений, — им оказался 31-летний мужчина, которому следователями СК предъявлено заочное обвинение, он объявлен в федеральный розыск», — говорится в сообщении на сайте.
Уточняется, что иная информация на данный момент не разглашается в интересах следствия.
Как отмечается, следователи во взаимодействии с полицией провели ряд мероприятий, направленных на установление личности причастного к преступлению.
Информация об убийстве появилась в воронежских СМИ вечером 2 февраля.
По их данным, на учительницу было совершено нападение у остановки «Гостиница «Спутник».