Установлена личность причастного к убийству учительницы в Воронеже

Следователи установили личность мужчины, причастного к убийству учительницы математики в Воронеже, он объявлен в розыск. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«Совокупность полученных данных позволила установить лицо, причастное к совершению указанных преступлений, — им оказался 31-летний мужчина, которому следователями СК предъявлено заочное обвинение, он объявлен в федеральный розыск», — говорится в сообщении на сайте.

Уточняется, что иная информация на данный момент не разглашается в интересах следствия.

Как отмечается, следователи во взаимодействии с полицией провели ряд мероприятий, направленных на установление личности причастного к преступлению.

Информация об убийстве появилась в воронежских СМИ вечером 2 февраля.

По их данным, на учительницу было совершено нападение у остановки «Гостиница «Спутник».