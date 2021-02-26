В колониях и СИЗО началась вакцинация против коронавируса

В пресс-службе ФСИН заявили, что в колониях и СИЗО началась вакцинация заключённых и сотрудников от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС.

«В учреждениях уголовно-исполнительной системы началась вакцинация против новой коронавирусной инфекции», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что в настоящее время прививочные мероприятия проводятся в 33 территориальных органах ФСИН России.

«На сегодняшний день среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, вакцинированы 3690 человек. Среди сотрудников ФСИН — 6308», — добавили в службе.

Ранее сообщалось, что более 250 тыс. человек привились от коронавируса в Подмосковье.