В колониях и СИЗО началась вакцинация против коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«В учреждениях уголовно-исполнительной системы началась вакцинация против новой коронавирусной инфекции», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что в настоящее время прививочные мероприятия проводятся в 33 территориальных органах ФСИН России.
«На сегодняшний день среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, вакцинированы 3690 человек. Среди сотрудников ФСИН — 6308», — добавили в службе.
Ранее сообщалось, что более 250 тыс. человек привились от коронавируса в Подмосковье.