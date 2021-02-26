В Приморье оценили ситуацию с распространением коронавируса

В Приморье за минувшие сутки коронавирус подтверждён ещё у 91 жителя региона.

Всего заболевших COVID-19 с начала эпидемии — 40 187, сообщили ИА PrimaMedia в правительстве края.

Вылечились от вируса 297 человек, всего выздоровевших в регионе — 34 543.

Ещё три пациента скончалось. По данным на 26 февраля, в регионе зарегистрировано 624 летальных случая из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.