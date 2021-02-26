Немоляева прокомментировала идею установки памятника на Лубянке

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева прокомментировала RT ситуацию с выбором памятника для установки на Лубянской площади в Москве.

«Я считаю, что памятник Дзержинскому как произведение искусства, как скульптура, как монумент сделан замечательно. Он прекрасный, и, как кто-то из очень умных, образованных, художественных людей сказал, что памятник, когда стоял, он венчал площадь, был закономерный, красивый. Но я считаю, что слишком много людей, пострадавших во время репрессий, слишком много горя, оставшегося в памяти, в семейных рассказах, в преданиях… Слишком много людей связаны именно с его именем — имеет это к нему прямое отношение или косвенное, это уже другое дело. Поэтому людям делать больно, мне кажется, совершенно нельзя, это неправильно», — пояснила она.

Немоляева добавила, что Александр Невский был героем. Она отметила, что в глазах русских людей, всей страны он был «безупречным и настоящим воином».

«Он действительно герой русской земли, он действительно служивший Отечеству и его защищавший… Мне кажется, если эту площадь связывать с каким-то памятником и с военным прошлым, с историческим прошлым, то, с моей точки зрения, конечно, памятник Александру Невскому в данный момент, в данной жизненной ситуации гораздо более логичен и уместен на этой площади», — заключила актриса.

25 февраля в Москве началось голосование по выбору памятника, который будет установлен на Лубянской площади в центре города.

Жителям города предложено выбрать, кому будет установлен памятник: князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому.