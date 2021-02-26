Руководитель Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец прокомментировала конфликты в школах.

«Есть два вида конфликтов: между школьниками, когда между ними происходят какие-то недопонимания, или же когда есть один школьник — гиперактивный или, напротив, с дефицитом внимания, хулиган, который портит жизнь всем остальным», — заявила она на пресс-конференции ФАН и медиагруппы «Патриот».

По её словам, такая проблема становится серьёзной для класса и даже школы, поскольку учителя не могут нормально работать, а дети — учиться.

Она отметила, что имеется алгоритм, по которому проблему сосуществования с трудным ребенком в одном классе можно решить. По её словам, сейчас родители подписывают добровольное согласие, чтобы с ребёнком работал психолог.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.