МВД сообщило о задержании в Москве семерых подпольных банкиров

В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности, ущерб от махинаций которых составил 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«При помощи фиктивных договоров они выводили средства клиентов из денежного оборота России. Злоумышленники действовали в нескольких регионах страны, используя около 200 созданных ими подконтрольных организаций. За свои услуги участники группы получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 15% от общей суммы полученных средств. По предварительным данным, нелегальный доход от противоправной деятельности превысил 1 млрд рублей», — сказала она.

По её словам, сотрудниками полиции при участии Росгвардии по местам проживания задержаны семеро подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

В июне 2019 года стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подпольных банкиров, которые незаконно обналичили свыше 37 млн рублей.