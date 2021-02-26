Драпеко заявила о необходимости оградить детей от воздействия аниме

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Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко заявила, что российских детей необходимо защитить от воздействия аниме.
Драпеко заявила о необходимости оградить детей от воздействия аниме
  • Pixabay

Об этом она сказала на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Некоторые аниме запрещают в странах, где есть законы, защищающие нравственность несовершеннолетних или их психологическую устойчивость. Я считаю, что мы должны приложить все усилия, чтобы защитить детей от тех ужастиков, которые транслируются через интернет», — заявила Драпеко.

По её словам, в Госдуме приняли целый ряд законов, которые защищают детей от вредоносного влияния. В случаях запрета аниме или иного контента суды будут руководствоваться экспертными мнениями психологов, деятелей культуры, педагогов, которые в итоге должны вынести заключение, вреден ли данный фильм.

Ранее сообщалось, что Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещёнными в России японское аниме «Тетрадь смерти» и третий эпизод «Инуяшики».

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