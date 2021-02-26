Драпеко заявила о необходимости оградить детей от воздействия аниме

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко заявила, что российских детей необходимо защитить от воздействия аниме.

Об этом она сказала на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Некоторые аниме запрещают в странах, где есть законы, защищающие нравственность несовершеннолетних или их психологическую устойчивость. Я считаю, что мы должны приложить все усилия, чтобы защитить детей от тех ужастиков, которые транслируются через интернет», — заявила Драпеко.

По её словам, в Госдуме приняли целый ряд законов, которые защищают детей от вредоносного влияния. В случаях запрета аниме или иного контента суды будут руководствоваться экспертными мнениями психологов, деятелей культуры, педагогов, которые в итоге должны вынести заключение, вреден ли данный фильм.

Ранее сообщалось, что Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещёнными в России японское аниме «Тетрадь смерти» и третий эпизод «Инуяшики».