Суд в Петербурге запретил аниме «Тетрадь смерти»

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещёнными в России японское аниме «Тетрадь смерти» и третий эпизод «Инуяшики», передаёт ТАСС.

«Суд решил административное исковое заявление удовлетворить», — сказал судья Дмитрий Никулин.

Эксперт, дававший заключение по «Тетради смерти», сообщил на заседании, что данное аниме пропагандирует самоубийства.

По его словам, «демонстрация переизбытка насилия на экране фактически ведёт к тому, что деформируется психика ребёнка», здесь присутствуют «все элементы манипуляции массовым сознанием».

Как напоминает агентство, анимационный фильм уже требовали запретить в 2013 году, когда в Екатеринбурге обнаружили тело школьницы, в личных вещах которой были одноимённые комиксы.