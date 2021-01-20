Суд в Петербурге запретил аниме «Тетрадь смерти»

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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещёнными в России японское аниме «Тетрадь смерти» и третий эпизод «Инуяшики», передаёт ТАСС.
Суд в Петербурге запретил аниме «Тетрадь смерти»
  • © телесериал «Тетрадь смерти»

«Суд решил административное исковое заявление удовлетворить», — сказал судья Дмитрий Никулин.

Эксперт, дававший заключение по «Тетради смерти», сообщил на заседании, что данное аниме пропагандирует самоубийства.

По его словам, «демонстрация переизбытка насилия на экране фактически ведёт к тому, что деформируется психика ребёнка», здесь присутствуют «все элементы манипуляции массовым сознанием».

Как напоминает агентство, анимационный фильм уже требовали запретить в 2013 году, когда в Екатеринбурге обнаружили тело школьницы, в личных вещах которой были одноимённые комиксы.

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