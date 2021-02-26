Аномальное потепление ожидает ряд регионов азиатской части России
- globallookpress.com
«Самые густонаселенные регионы азиатской части России: Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области ожидают позитивные перемены. Там настоящая «холодина» сейчас, другого слова не подобрать — ночные температуры ниже минус 30 градусов. Но в первые два дня марта погода удивит — температура будет выше нормы на 8-10 градусов. Весна будет прослеживаться явно», — приводит ТАСС его слова.
По словам Вильфанда, ночная температура в данных регионах в период потепления будет диапазоне 8-15 градусов мороза, а дневная — 0-5 градусов мороза.