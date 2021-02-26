Аномальное потепление ожидает ряд регионов азиатской части России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномальный холод сменится весенней погодой в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях в начале марта.
Аномальное потепление ожидает ряд регионов азиатской части России
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«Самые густонаселенные регионы азиатской части России: Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области ожидают позитивные перемены. Там настоящая «холодина» сейчас, другого слова не подобрать — ночные температуры ниже минус 30 градусов. Но в первые два дня марта погода удивит — температура будет выше нормы на 8-10 градусов. Весна будет прослеживаться явно», — приводит ТАСС его слова.

По словам Вильфанда, ночная температура в данных регионах в период потепления будет диапазоне 8-15 градусов мороза, а дневная — 0-5 градусов мороза. 

Ранее Вильфанд объяснил непогоду на Урале.

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