Вильфанд объяснил непогоду на Урале
- © 74.mchs.gov.ru
«На Урале очень сложная погода: в Челябинской и Курганской областях. С чем это связано? Глубокий циклон к западу от Урала и мощный антициклон в другом направлении, который вчера и сегодня определяет холодную погоду на европейской территории. Между ними очень большая разница давлений... В тылу циклона мощные северные ветры, и они обусловлены перепадом давления по горизонтали», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что постепенно область высокого давления перемещается к востоку. По словам Вильфанда, к завтрашнему дню ситуация улучшится.
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в Москве и Центральной России в конце февраля.