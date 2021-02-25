Вильфанд объяснил непогоду на Урале

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что низкие температуры, ветер, метель и сильные осадки на Урале связаны с большой разницей атмосферного давления в циклоне к западу от региона и в антициклоне на востоке.

«На Урале очень сложная погода: в Челябинской и Курганской областях. С чем это связано? Глубокий циклон к западу от Урала и мощный антициклон в другом направлении, который вчера и сегодня определяет холодную погоду на европейской территории. Между ними очень большая разница давлений... В тылу циклона мощные северные ветры, и они обусловлены перепадом давления по горизонтали», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что постепенно область высокого давления перемещается к востоку. По словам Вильфанда, к завтрашнему дню ситуация улучшится.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в Москве и Центральной России в конце февраля.