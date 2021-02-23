Вильфанд рассказал о погоде в Москве и Центральной России в конце февраля

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве и Центральной России в конце февраля.
Вильфанд рассказал о погоде в Москве и Центральной России в конце февраля
  • РИА Новости

«Послезавтра, в четверг, в связи с приближением западного циклона и области низкого давления, Москва и центр Европейской России окажутся в зоне воздействия очень тёплых воздушных масс. И уже в четверг вечером температура будет выше нулевой отметки», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Вильфанд, всего за двое суток температура повысится на 30 с небольшим градусов, что бывает редко.

Также возможен небольшой снег. К концу недели ожидается дождь и повышение температуры.

«В воскресенье небольшое, малюсенькое понижение — температура будет +2...-2 °С. Осадков существенных не ожидается. Видите, кульбит какой? А с 1 марта опять понижение температуры. Но насколько длительное? Ну давайте всё-таки жить с интересом, с интригой», — добавил эксперт.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.

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