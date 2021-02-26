Лавовый поток вулкана Ключевской увеличился до 1,2 км

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Длина лавового потока извергающегося на Камчатке вулкана Ключевской достигла 1,2 км.
Лавовый поток вулкана Ключевской увеличился до 1,2 км
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«На истоке побочного прорыва Ключевского вулкана начал образовываться шлаковый конус. Его высота достигла 50 метров. Длина лавовых потоков увеличилась до 1,2 км. По руслам рек Крутенькая и Киргурич начали двигаться грязекаменные потоки, наиболее протяженный из них вышел в район совхозных полей в 8 км от поселка Ключи», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в посёлке Козыревск Усть-Камчатского района Камчатки зафиксировано выпадение вулканического пепла.

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