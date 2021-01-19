Посёлок на Камчатке присыпало вулканическим пеплом

В посёлке Козыревск Усть-Камчатского района Камчатки зафиксировано выпадение вулканического пепла.

Явление отмечалось в понедельник вечером по местному времени.

«По данным сейсмической станции (CIR), вечером 18 января 2021 года на северном склоне вулкана Ключевского зарегистрировано резкое увеличение амплитуды вулканического дрожания, что вызвало мощный пепловый выброс над вулканом. В результате явления было зафиксировано выпадение незначительного количества пепла в посёлке Козыревск Усть-Камчатского района», — приводит РИА Новости сообщение краевого главка МЧС.

Как сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, пеплопад продолжался в населённом пункте не менее часа.

Отмечается, что угроза для населения отсутствует.

Ранее сообщалось, что на Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до 4 км.