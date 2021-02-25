Психолог рассказал о способах справиться с аэрофобией

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Психолог Александр Невеев рассказал о способах справиться с аэрофобией.
Психолог рассказал о способах справиться с аэрофобией
  • Reuters

В беседе с Life.ru он посоветовал изменить своё отношение к тревоге — нужно убедить себя в том, что ничего плохого не случится.

«С приступом тревоги, паники помогают справиться два компонента: когнитивный и поведенческий. На уровне мышления нужно проанализировать ситуацию и задать себе вопросы: «Что меня пугает?», «Чего я сейчас боюсь?», — заявил эксперт.

По его мнению, также следует переключить свои эмоции на другой объект, к примеру, на музыку или книгу.

Как считает Невеев, можно пообщаться на нейтральные темы с бортпроводниками или с теми, кто сидит рядом.

Ранее заведующая лабораторией консультативной психологии и психотерапии Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова в беседе с газетой «Известия» рассказала, почему россияне стали чаще обращаться к психологам.

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