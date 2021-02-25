Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице.

«Люди с хроническими заболеваниями, люди старшего поколения — это группа риска, которая очень тяжело переживает эту болезнь, многие оказываются в больнице, в тяжёлом состоянии», — цитирует РИА Новости Собянина.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, задача властей — как можно лучше оградить этих людей от общения в период пандемии.

«С учётом снижения роста заболеваемости в городе надеюсь, что и эти ограничения в скором времени мы переведём из обязательных в рекомендательные, чтобы человек, сам ощущая, насколько он находится в зоне риска, принимал сам для себя эти решения», — сказал Собянин, отвечая на вопрос, можно ли в скором времени будет отменить транспортные ограничения для людей старше 65 лет.

Ранее Собянин заявил, что проведение городских фестивалей в Москве могут возобновить в течение одного-двух месяцев при сохранении положительной динамики по уровню заболеваемости коронавирусом.