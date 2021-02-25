Собянин назвал возможный срок возобновления фестивалей в Москве

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Проведение городских фестивалей в Москве могут возобновить в течение одного-двух месяцев при сохранении положительной динамики по уровню заболеваемости коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин назвал возможный срок возобновления фестивалей в Москве
  • РИА Новости

Отвечая на соответствующий вопрос, Собянин отметил, что в городе наблюдается устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости коронавирусом.

В настоящее время, по его словам, в Москве ежедневно госпитализируют около 500—600 пациентов с коронавирусом, в то время как «ещё недавно» этот показатель составлял 1700.

«Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», — приводит его слова в эфире телеканала «Россия 1» сайт «Вести.ру».

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в случае сохранения нынешней ситуации с коронавирусом в Москве планируется минимизировать карантинные ограничения к лету.

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