Собянин назвал возможный срок возобновления фестивалей в Москве

Проведение городских фестивалей в Москве могут возобновить в течение одного-двух месяцев при сохранении положительной динамики по уровню заболеваемости коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Отвечая на соответствующий вопрос, Собянин отметил, что в городе наблюдается устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости коронавирусом.

В настоящее время, по его словам, в Москве ежедневно госпитализируют около 500—600 пациентов с коронавирусом, в то время как «ещё недавно» этот показатель составлял 1700.

«Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», — приводит его слова в эфире телеканала «Россия 1» сайт «Вести.ру».

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в случае сохранения нынешней ситуации с коронавирусом в Москве планируется минимизировать карантинные ограничения к лету.