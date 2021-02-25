Перед судом предстанет ещё один обвиняемый по делу о гибели 11 человек на Волге
- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
Следствие пришло к выводу, что фигурант разрешил Дмитрию Хахалеву выйти на воду из-за их приятельских отношений. Обвиняемый знал, что у Хахалева нет навыков управления судами и что катамаран не зарегистрирован.
Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
В июне 2018 года в акватории Волги столкнулись прогулочный катамаран «Елань-12» и баржа, в результате чего погибли 11 человек.
В июне 2020 года Ворошиловский районный суд Волгограда вынес оправдательный приговор в отношении владельца лодочной станции «Пристань» Леонида Жданова.