Перед судом предстанет ещё один обвиняемый по делу о гибели 11 человек на Волге

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Московское межрегиональное следственное управление на транспорте заявило о передаче уголовного дела о гибели 11 человек на Волге в суд Волгограда. Обвиняемый — бывший начальник линейного отделения полиции, допустивший к управлению судном своего знакомого без соответствующих навыков.
Перед судом предстанет ещё один обвиняемый по делу о гибели 11 человек на Волге
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Следствие пришло к выводу, что фигурант разрешил Дмитрию Хахалеву выйти на воду из-за их приятельских отношений. Обвиняемый знал, что у Хахалева нет навыков управления судами и что катамаран не зарегистрирован.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

В июне 2018 года в акватории Волги столкнулись прогулочный катамаран «Елань-12» и баржа, в результате чего погибли 11 человек.

В июне 2020 года Ворошиловский районный суд Волгограда вынес оправдательный приговор в отношении владельца лодочной станции «Пристань» Леонида Жданова.

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