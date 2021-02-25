Москва и Подмосковье договорились о сотрудничестве в сфере утилизации строительных отходов
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона.
Основная цель соглашения — борьба с несанкционированными навалами строительного мусора.
Как заявил глава ведомства Андрей Разин, уже работают системы «ОССиГ» и «Электронный талон», имеется список законных площадок для переработки подобных отходов.
Департамент строительства выдаёт разрешения на перевозку мусора на эти участки, а министерство следит за объектами переработки и размещения.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе подорожает вывоз мусора.