Москва и Подмосковье договорились о сотрудничестве в сфере утилизации строительных отходов

Москва и Московская область договорились о сотрудничестве в сфере обращения с отходами сноса и строительства.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона.

Основная цель соглашения — борьба с несанкционированными навалами строительного мусора.

Как заявил глава ведомства Андрей Разин, уже работают системы «ОССиГ» и «Электронный талон», имеется список законных площадок для переработки подобных отходов.

Департамент строительства выдаёт разрешения на перевозку мусора на эти участки, а министерство следит за объектами переработки и размещения.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе подорожает вывоз мусора.