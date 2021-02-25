Москва и Подмосковье договорились о сотрудничестве в сфере утилизации строительных отходов

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Москва и Московская область договорились о сотрудничестве в сфере обращения с отходами сноса и строительства.
Москва и Подмосковье договорились о сотрудничестве в сфере утилизации строительных отходов
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона.

Основная цель соглашения — борьба с несанкционированными навалами строительного мусора.

Как заявил глава ведомства Андрей Разин, уже работают системы «ОССиГ» и «Электронный талон», имеется список законных площадок для переработки подобных отходов.

Департамент строительства выдаёт разрешения на перевозку мусора на эти участки, а министерство следит за объектами переработки и размещения.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе подорожает вывоз мусора.

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