В МЧС предупредили о мошенниках, продающих пожарные извещатели

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Спасатели предупредили о новой схеме мошенников, продающих пожарные извещатели.
В МЧС предупредили о мошенниках, продающих пожарные извещатели
  • Pixabay

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Карелия.

Под видом сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций злоумышленники проникают в квартиры и продают пожарные извещатели по ценам, которые в несколько десятков раз выше реальных. Они убеждают жильцов, что покупка убережёт их от штрафов, которые последуют, если в доме отсутствует такой прибор.

В ведомстве напомнили, что граждане не обязаны оборудовать своё жильё пожарными извещателями. Установка таких приборов происходит исключительно добровольно.

«Сотрудники МЧС России при осуществлении служебной деятельности, в том числе и профилактической работы, всегда находятся в служебной одежде и предъявляют установленного образца служебное удостоверение», — заявил заместитель начальника ведомства Александр Овчинников.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.

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