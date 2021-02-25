Религиовед оценил идею установить памятник Невскому на Лубянской площади

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин прокомментировал идею установить памятник Александру Невскому на Лубянской площади.

«Если ориентироваться на образ Невского, созданный советским кинематографом, он будет олицетворять силу, в том числе силу государственной власти, а также суверенитет России, его защиту от Запада», — цитирует РИА Новости Лункина.

Он добавил, что князь канонизирован, что олицетворяет связь с исконно русской духовной культурой.

Ранее в Москве началось голосование по выбору памятника, который будет установлен на Лубянской площади в центре города.