Религиовед оценил идею установить памятник Невскому на Лубянской площади

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Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин прокомментировал идею установить памятник Александру Невскому на Лубянской площади.
Религиовед оценил идею установить памятник Невскому на Лубянской площади
  • © РИА Новости / Владимир Вяткин

«Если ориентироваться на образ Невского, созданный советским кинематографом, он будет олицетворять силу, в том числе силу государственной власти, а также суверенитет России, его защиту от Запада», — цитирует РИА Новости Лункина.

Он добавил, что князь канонизирован, что олицетворяет связь с исконно русской духовной культурой.

Ранее в Москве началось голосование по выбору памятника, который будет установлен на Лубянской площади в центре города. 

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